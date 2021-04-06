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***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2021 12:15



***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Üye Değil
MEHMET NURİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi THY Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NEVZAT BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.03.2020 İcrada Görevli Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Yatırım Bankacılığı Müdürü Bağımsız Üye Değil
BAYRAM GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.09.2020 İcrada Görevli Muhasebe ve Vergi Müdürü - Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA BEDİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Finansal Raporlama Yönetmeni Bağımsız Üye Değil
NECİP DÜZENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.09.2019 İcrada Görevli Değil Hazine Kontrol Yönetmeni - Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923757


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