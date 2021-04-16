Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2021 11:08



***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 26.03.2020 26.03.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 17.09.2020 17.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 11.02.2021 11.02.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928727


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:531.410
Değişim :  0,15% |  2,08
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413 En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler13:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QUAGR 29,12 186.037.918 % 9,97  
SONME 39,70 2.384.819 % 9,97  
ETILR 6,15 650.804 % 8,85  
UTPYA 20,00 946.300 % 8,40  
ATLAS 1,55 4.069.087 % 8,39  
daha fazla
13:53 Alış Satış %  
Dolar 8,0534 8,0601 % 0,66  
Euro 9,6583 9,6664 % 0,63  
Sterlin 11,0732 11,1287 % 0,61  
Frank 8,7304 8,7830 % 0,92  
Riyal 2,1412 2,1519 % 0,55  
daha fazla
13:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,14  
Altın Gr. 460 460 5,49  
Cumhuriyet 3.032 3.078 28,00  
Tam 3.026 3.105 38,05  
Yarım 1.463 1.502 18,40  
Çeyrek 734 751 9,21  
Gümüş.Ons 26,10 26,12 0,26  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,11  
B. Petrol 66,94 66,94 0,00  
Seans Raporu 13:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru