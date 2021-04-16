***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.04.2021 11:08
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 26.03.2020 26.03.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 17.09.2020 17.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 15000000000 TRY Yurtiçi 11.02.2021 11.02.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928727
BIST
13:531.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:538,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0528
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:539,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0602
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:53459,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,49
|Açılış
|: 459,78
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,44
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:53
|QUAGR
|29,12
|186.037.918
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|ATLAS
|1,55
|4.069.087
|% 8,39
|
|RYSAS
|3,36
|7.614.029
|% -46,92
|
|PEKGY
|1,80
|10.296.222
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.791.701
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|TUREX
|15,72
|412.211.369
|% -9,55
|
|GARAN
|7,33
|945.073.179
|% 0,27
|
|EREGL
|17,91
|587.562.519
|% -0,67
|
|ODAS
|3,51
|433.046.977
|% -4,62
|
|TUREX
|15,72
|412.211.369
|% -9,55
|
|PETKM
|6,35
|325.351.594
|% -0,94
|
|GARAN
|7,33
|945.073.179
|% 0,27
|
|ODAS
|3,51
|433.046.977
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,17
|212.887.265
|% -1,81
|
|TSKB
|1,32
|105.451.029
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,21
|193.852.060
|% 0,94
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0534
|8,0601
|% 0,66
|
|Euro
|9,6583
|9,6664
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,0732
|11,1287
|% 0,61
|
|Frank
|8,7304
|8,7830
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1412
|2,1519
|% 0,55
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,14
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|38,05
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|18,40
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,00
|