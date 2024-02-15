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***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2024 16:17
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat YİĞİT +90(216) 275 24 96 murat.yigit@emlakkatilim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 918792
Esma KARABULUT +90(216) 275 25 31 esma.karabulut@emlakkatilim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 207720, 307497, 602910




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249798


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BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 14,97 79.766.777 % 9,99  
TDGYO 12,00 122.716.274 % 9,99  
ERCB 158,60 312.717.143 % 9,99  
NIBAS 24,00 105.229.820 % 9,99  
BNTAS 14,09 95.466.222 % 9,99  
daha fazla
16:47 Alış Satış %  
Dolar 30,7303 30,7370 % -0,02  
Euro 33,1544 33,2009 % 0,57  
Sterlin 38,5270 38,7202 % 0,06  
Frank 34,7596 34,9690 % 0,55  
Riyal 8,1721 8,2131 % -0,05  
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16:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,76 22,78 % 0,66  
Platin 897,86 899,24 % 0,66  
Paladyum 955,34 957,47 % 0,66  
Brent Pet. 81,50 81,50 % 0,66  
Altın Ons 2.002,09 2.002,35 % 0,66  
Seans Raporu 16:47
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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