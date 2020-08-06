***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/08/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIEmlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporu tarafımızca incelenmiş olupEmlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporunun Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Nevzat BAYRAKTARYönetim Kurulu ÜyesiBayram GÜRBÜZYönetim Kurulu ÜyesiNecip DÜZENERBağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866126BIST