***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.08.2020 18:17
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2020
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporu tarafımızca incelenmiş olup
Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve sınırlı denetim raporunun Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Nevzat BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Bayram GÜRBÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Necip DÜZENER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866126
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: 479,40
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4988
|9,5464
|% 3,10
|
|Frank
|7,9266
|7,9744
|% 2,60
|
|Riyal
|1,9262
|1,9359
|% 2,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.056
|2.057
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,29
|1,32
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,06
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