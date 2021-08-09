***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2021 23:23
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait Finansal Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını şirketin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz
Saygılarımızla,
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Esma KARABULUT
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa BEDİR
Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956595
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6621
En Düşük
8,5837
18:0510,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1767
En Düşük
10,1378
18:05480,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,11
|Açılış
|: 479,86
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6462
|8,6602
|% 0,25
|
|Euro
|10,1561
|10,1762
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9144
|11,9742
|% -0,01
|
|Frank
|9,3371
|9,3933
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,24
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-8,67
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE