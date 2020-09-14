***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.09.2020 15:19
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2020 tarih ve 18/406 sayılı kararı ile onaylandığı 03.04.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 2 yıl vadeli, 150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 14/09/2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874947
BIST
16:381.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:387,4979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:388,9117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9119
En Düşük
8,8309
16:38471,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,32
|Açılış
|: 471,55
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|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:38
|GRNYO
|2,75
|29.130.273
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.410.122
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.517.103
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.327.727
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|117.277.555
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|165.211.418
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|FENER
|36,22
|312.512.874
|% -9,22
|
|DIRIT
|2,01
|1.868.585
|% -6,51
|
|KRDMD
|3,15
|2.292.611.905
|% 2,61
|
|SISE
|6,34
|875.431.295
|% 1,77
|
|PETKM
|4,31
|813.465.073
|% 1,41
|
|IHLAS
|1,07
|453.474.494
|% 0,00
|
|ODAS
|2,64
|444.056.068
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|2.292.611.905
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,07
|453.474.494
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|813.465.073
|% 1,41
|
|ODAS
|2,64
|444.056.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|260.933.645
|% 1,68
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4923
|7,4979
|% 0,34
|
|Euro
|8,9044
|8,9117
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,6410
|9,6894
|% 1,13
|
|Frank
|8,2324
|8,2820
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,30
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,46
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|24,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|22,10
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|10,69
|
|Çeyrek
|753
|770
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,10
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,28
|
Seans Raporu
16:38
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, SODA
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 12 artarak (% 0.31 ) 1, 015
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, AVHOL, TACTR, IDEAS, KSTUR, ISBIR, EKIZ, BRKO, BASCM, BEYAZ
-
16:45
SODSN, CMENT, DGKLB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:45
DIRIT, VERTU, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında