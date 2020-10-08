***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.10.2020 11:27
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1169 sayılı kararı ile onaylandığı 18.09.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 2 yıl vadeli, üç adet her biri 200.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplamda 600.000.000 TL nominal tutardaki kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23/09/2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879705
BIST
11:161.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:167,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
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7,9421
En Düşük
7,8628
11:169,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0764
|Açılış
|: 9,3100
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|Önceki Kapanış
|: 9,2400
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9,3543
En Düşük
9,2582
11:16482,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,28
|Açılış
|: 482,84
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|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:16
|VANGD
|11,11
|2.252.541
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|17.359.073
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|8.778.026
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.493
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|1.233.331
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|406.048
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|KENT
|265,70
|3.345.120
|% -9,93
|
|TUCLK
|8,26
|12.357.537
|% -9,92
|
|SISE
|6,75
|634.873.979
|% 0,90
|
|ASELS
|18,12
|453.970.618
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,21
|305.841.067
|% -5,44
|
|GARAN
|6,97
|281.364.919
|% -0,57
|
|ODAS
|3,20
|233.701.147
|% -0,93
|
|SISE
|6,75
|634.873.979
|% 0,90
|
|ODAS
|3,20
|233.701.147
|% -0,93
|
|YGYO
|1,20
|75.124.112
|% 9,09
|
|SKBNK
|1,67
|100.882.253
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,71
|148.453.501
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9398
|% 0,74
|
|Euro
|9,3409
|9,3528
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2595
|10,3109
|% 1,02
|
|Frank
|8,6214
|8,6733
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1101
|2,1207
|% 0,69
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,75
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,61
|