***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.10.2020 16:41
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1169 sayılı kararı ile onaylandığı 18.09.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 2 ve/veya 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla satılmak üzere 400.000.000 TL ve 200.000.000 TL nominal tutarlarda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ise 400.000.000 TL ve 250.000.000 TL nominal tutarlarda kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 27/10/2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884972
BIST
16:301.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -21,99
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:308,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:309,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0957
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:30507,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 10,47
|Açılış
|: 507,85
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.184.192.157
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|865.006.181
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,84
|715.590.003
|% -7,07
|
|PETKM
|4,16
|691.874.764
|% 3,23
|
|SISE
|6,17
|600.478.783
|% -2,22
|
|TSKB
|2,09
|5.184.192.157
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|715.590.003
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,62
|360.855.231
|% -8,47
|
|PETKM
|4,16
|691.874.764
|% 3,23
|
|IHLAS
|1,04
|169.448.684
|% -5,45
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3551
|8,3611
|% 0,88
|
|Euro
|9,7626
|9,7766
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,8246
|10,8789
|% 1,40
|
|Frank
|9,1081
|9,1630
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2248
|2,2360
|% 1,06
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,09
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,60
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|-0,37
|
Seans Raporu
16:30
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 29 kaybederek (% -2.00 ) 995
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16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KERVN, BALAT, KARTN, COSMO, CMENT, MMCAS, YESIL, BRKO, BURVA
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16:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ATSYH, ITTFH, POLTK, ALMAD, ROYAL, AVHOL, TSKB, UZERB