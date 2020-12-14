***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.12.2020 11:59
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1169 sayılı kararı ile onaylandığı 18.09.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2 adet ayrı ayrı 300.000.000 TL nominal tutarlarda kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08/12/2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892986
BIST
12:141.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,74
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:147,9162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0741
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:149,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1215
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:14464,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,16
|Açılış
|: 464,99
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|VERTU
|10,67
|27.334.516
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|89.935.495
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,26
|34.596.154
|% -7,94
|
|SISE
|7,37
|1.219.417.167
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,88
|1.120.693.002
|% 6,10
|
|THYAO
|12,67
|923.141.174
|% 2,10
|
|GARAN
|9,70
|874.931.013
|% 1,78
|
|KRDMD
|5,36
|849.258.391
|% 0,56
|
|SISE
|7,37
|1.219.417.167
|% 1,94
|
|PETKM
|4,90
|785.512.201
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,09
|490.094.957
|% 3,00
|
|KRDMD
|5,36
|849.258.391
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,16
|343.513.519
|% 3,27
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9118
|7,9162
|% 0,94
|
|Euro
|9,6182
|9,6249
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,5770
|10,6301
|% 2,28
|
|Frank
|8,8894
|8,9430
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1050
|2,1156
|% 0,98
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-13,09
|
|Altın Gr.
|464
|465
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-8,92
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-4,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,60
|
Seans Raporu
12:14
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-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 14 artarak (% 1.26 ) 1, 540
-
12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, PETKM, KRDMD
-
12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KRVGD, THYAO
-
12:24SANKO
Yüzde 9.68 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 952, 407 adet işlem
-
12:22VAKKO
Yüzde 5.49 oranında artışla 6.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 605, 108 adet işlem