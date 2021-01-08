***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.01.2021 11:49
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1169 sayılı kararı ile onaylandığı 18.09.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir adet 400.000.000 TL ve üç adet 300.000.000 TL nominal tutarlarda kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 07/01/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898183
BIST
12:231.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
|: 1.522
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1.534
En Düşük
1.520
12:237,3896
En Yüksek
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|: 0,56%
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|Açılış
|: 7,3800
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|Önceki Kapanış
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12:239,0398
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|: 449,50
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|Önceki Kapanış
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452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:21
|YESIL
|151,80
|93.143.306
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|50.184.998
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.227.342
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|453,50
|272.087.950
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,53
|1.172.516.349
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|905.765.833
|% 1,08
|
|THYAO
|12,90
|861.842.266
|% 1,74
|
|OTKAR
|416,60
|713.792.650
|% -3,32
|
|KRDMD
|6,19
|608.178.440
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,53
|1.172.516.349
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|905.765.833
|% 1,08
|
|PETKM
|5,27
|552.858.925
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,57
|157.320.397
|% 1,29
|
|KRDMD
|6,19
|608.178.440
|% 4,38
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3894
|7,3930
|% 0,61
|
|Euro
|9,0404
|9,0492
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0177
|10,0680
|% 0,83
|
|Frank
|8,3096
|8,3596
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9657
|1,9755
|% 0,70
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,66
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-16,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,88
|
|Çeyrek
|718
|735
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|0,32
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