***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.01.2021 14:48
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1169 sayılı kararı ile onaylandığı 18.09.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir adet 400.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22/01/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905306
BIST
16:101.466
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En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|VERTU
|25,34
|144.563.698
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|EMNIS
|35,34
|1.009.978
|% 9,96
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.797.211
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,13
|1.837.804.384
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,29
|1.578.950.797
|% -2,55
|
|KOZAL
|112,50
|1.195.496.650
|% -0,88
|
|KRDMD
|6,60
|1.141.545.197
|% 1,54
|
|ODAS
|3,75
|1.128.918.447
|% -4,34
|
|EKGYO
|2,29
|1.578.950.797
|% -2,55
|
|TSKB
|1,77
|662.863.607
|% -1,12
|
|ODAS
|3,75
|1.128.918.447
|% -4,34
|
|YKBNK
|2,87
|768.926.152
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,36
|304.760.480
|% -1,45
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3896
|7,3942
|% -0,27
|
|Euro
|8,9465
|8,9521
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0511
|10,1015
|% -0,60
|
|Frank
|8,2534
|8,3032
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9636
|1,9735
|% -0,33
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.888
|2.961
|-2,61
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-1,26
|
|Çeyrek
|700
|716
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
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|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,15
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Seans Raporu
16:08
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16:23DESPC
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 090 adet işlem
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16:22XU100
Endeks 1, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 25, 919.00 milyon TL de
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16:21MNDRS
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 684, 215 adet işlem
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16:20VANGD
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 359 adet işlem
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16:19KRGYO
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 496 adet işlem