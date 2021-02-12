***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.02.2021 16:42
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1169 sayılı kararı ile onaylandığı 18.09.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir adet 300.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03/02/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909366
BIST
16:331.537
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|Değişim
|: -0,57%
|| -8,78
|Açılış
|: 1.543
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|Önceki Kapanış
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1.549
En Düşük
1.527
16:337,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,0200
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|Önceki Kapanış
|: 7,0300
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7,0462
En Düşük
7,0087
16:338,4971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,4900
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|Önceki Kapanış
|: 8,5250
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8,5445
En Düşük
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16:33409,07
En Yüksek
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|Açılış
|: 409,07
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|Önceki Kapanış
|: 412,48
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413,27
En Düşük
408,96
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|92.337.900
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.364.702
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.644.746
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|53.825.148
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|136.644.550
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|140,40
|1.921.583.605
|% 2,71
|
|SASA
|33,96
|1.321.022.093
|% 8,50
|
|GARAN
|10,00
|1.236.955.888
|% 0,60
|
|ESEN
|42,04
|711.908.977
|% -0,05
|
|SISE
|7,65
|633.180.309
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,52
|611.915.366
|% -1,56
|
|TSKB
|1,75
|285.912.567
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|531.819.789
|% -1,91
|
|GARAN
|10,00
|1.236.955.888
|% 0,60
|
|ODAS
|4,03
|441.428.991
|% -2,42
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0247
|7,0292
|% 0,05
|
|Euro
|8,4923
|8,4971
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,6561
|9,7046
|% -0,22
|
|Frank
|7,8265
|7,8736
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8662
|1,8756
|% -0,06
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-13,28
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.729
|2.771
|-39,00
|
|Tam
|2.713
|2.784
|-43,60
|
|Yarım
|1.311
|1.347
|-21,09
|
|Çeyrek
|658
|673
|-10,55
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,92
|60,92
|-0,22
|
Seans Raporu
16:33
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16:46DAGHL
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 040 adet işlem
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16:45EUHOL
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 144, 788 adet işlem
-
16:44ERBOS
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 983, 817 adet işlem
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 98 kaybederek (% -0.44 ) 1, 350
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KRGYO, KONTR, INVEO, GEDIK, NIBAS, DARDL, VAKFN