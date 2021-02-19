***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.02.2021 15:38
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere beş adet 300.000.000 TL, bir adet 400.000.000 TL ve bir adet 500.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikaları ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17/02/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911038
BIST
16:361.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,49
|Açılış
|: 1.552
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|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:366,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,9550
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|Önceki Kapanış
|: 6,9550
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6,9992
En Düşük
6,9474
16:368,4443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,4350
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|Önceki Kapanış
|: 8,4000
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8,4791
En Düşük
8,4198
16:36395,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,28
|Açılış
|: 395,55
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|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:36
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.738.675
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.508.508
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.435.125
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,10
|1.942.088.280
|% 8,63
|
|GUBRF
|83,45
|1.888.037.030
|% 9,08
|
|KOZAL
|147,50
|1.572.268.000
|% -3,02
|
|KARSN
|5,26
|1.186.272.525
|% 2,94
|
|GARAN
|9,36
|1.167.603.326
|% 0,32
|
|KARSN
|5,26
|1.186.272.525
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,44
|483.942.141
|% -0,81
|
|PETKM
|5,22
|1.027.086.035
|% 2,15
|
|SKBNK
|1,49
|264.508.778
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|783.808.752
|% 2,97
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9549
|6,9594
|% -0,07
|
|Euro
|8,4399
|8,4443
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7180
|9,7667
|% 0,03
|
|Frank
|7,7377
|7,7844
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8478
|1,8571
|% -0,29
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-3,69
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.627
|2.694
|-9,87
|
|Yarım
|1.270
|1.303
|-4,78
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,39
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|62,96
|62,96
|-0,97
|
Seans Raporu
16:36
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16:49NTHOL
Yüzde 6.76 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 298, 402 adet işlem
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 05 artarak (% 0.82 ) 1, 357
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16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKTK, ULUSE, VAKFN, TMPOL, VERTU, LINK, MERIT, SODSN, VESBE, HEKTS
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16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ATSYH, NIBAS, ARTI, KSTUR
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16:48
AKSA, AYEN, ALKIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında