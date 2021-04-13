***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.04.2021 13:59
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 100.000.000 TL, iki adet 200.000.000 TL, üç adet 300.000.000 TL ve bir adet 400.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikaları ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12/04/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927348
BIST
16:441.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:448,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:449,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:44458,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,09
|Açılış
|: 458,14
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MTRKS
|49,56
|6.549.899
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.168.803
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.185.347
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.176.158
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,34
|1.722.153.355
|% 5,73
|
|GARAN
|6,68
|1.029.052.430
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,37
|672.251.715
|% 0,41
|
|FENER
|32,68
|605.649.940
|% 4,41
|
|THYAO
|11,75
|595.211.830
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,78
|496.198.342
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,08
|462.051.389
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|289.680.123
|% -4,48
|
|GARAN
|6,68
|1.029.052.430
|% 0,91
|
|EREGL
|17,34
|1.722.153.355
|% 5,73
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1502
|8,1559
|% 0,08
|
|Euro
|9,7296
|9,7390
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,1660
|11,2220
|% -0,01
|
|Frank
|8,8125
|8,8655
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1673
|2,1782
|% 0,04
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:58NTGAZ
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 285, 166 adet işlem
-
16:57GLYHO
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 259, 936 adet işlem
-
16:56TATGD
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 996, 045 adet işlem
-
16:55CRDFA
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 367 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 15, 680.00 milyon TL de