***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.04.2021 15:37
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere üç adet 300.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikaları ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15/04/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930057
BIST
16:081.339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -26,46
|Açılış
|: 1.364
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|Önceki Kapanış
|: 1.365
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1.366
En Düşük
1.337
16:088,1788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,1650
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|Önceki Kapanış
|: 8,1150
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8,2076
En Düşük
8,0986
16:089,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0718
|Açılış
|: 9,8000
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|Önceki Kapanış
|: 9,7550
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9,8722
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16:08469,32
En Yüksek
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|: 1,19%
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|Açılış
|: 469,71
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|Önceki Kapanış
|: 463,82
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470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.675.063
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.895.817
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.301.894
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.600.479
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.466.255
|% -9,99
|
|GOLTS
|43,12
|9.778.090
|% -9,98
|
|EREGL
|18,30
|846.534.500
|% 0,38
|
|PETKM
|6,46
|831.585.680
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|781.824.077
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,06
|497.494.718
|% -1,94
|
|THYAO
|10,92
|399.585.610
|% -2,15
|
|YKBNK
|2,06
|323.451.787
|% -2,83
|
|PETKM
|6,46
|831.585.680
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|781.824.077
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|223.797.032
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|153.442.018
|% -1,09
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1744
|8,1788
|% 0,88
|
|Euro
|9,8312
|9,8407
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3264
|11,3832
|% 0,50
|
|Frank
|8,8657
|8,9191
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% 0,78
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,24
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,36
|65,36
|-1,21
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Seans Raporu
16:08
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16:18AKCNS
Yüzde -8.84 oranında düşüşle 17.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769, 486 adet işlem
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16:17TEKTU
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 752, 315 adet işlem
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16:16DMSAS
Yüzde -7.33 oranında düşüşle 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 473 adet işlem
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16:15XU100
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16:15VKFYO
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 149 adet işlem