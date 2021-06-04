***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.06.2021 14:20
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 500.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikaları ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 27/05/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940143
BIST
14:351.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.428
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1.434
En Düşük
1.427
14:358,6933
En Yüksek
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|: -0,11%
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|Açılış
|: 8,6700
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|Önceki Kapanış
|: 8,7050
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En Düşük
8,6817
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|: 523,44
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526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:35
|DOBUR
|13,90
|2.493.517
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.068.412
|% 9,96
|
|BOBET
|4,17
|329.708.047
|% 8,31
|
|FRIGO
|22,82
|28.684.905
|% 8,05
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|PKENT
|2.750,00
|2.669.086
|% -8,02
|
|THYAO
|13,95
|529.412.974
|% -0,29
|
|GARAN
|8,09
|506.511.077
|% 0,62
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|PETKM
|6,37
|420.288.858
|% 0,79
|
|KOZAL
|120,60
|418.664.626
|% 1,26
|
|KARSN
|3,85
|462.401.103
|% -8,55
|
|YKBNK
|2,20
|191.387.919
|% 0,00
|
|BOBET
|4,17
|329.708.047
|% 8,31
|
|PETKM
|6,37
|420.288.858
|% 0,79
|
|GARAN
|8,09
|506.511.077
|% 0,62
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6918
|8,6933
|% -0,11
|
|Euro
|10,5346
|10,5395
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,2384
|12,2998
|% -0,00
|
|Frank
|9,5694
|9,6270
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% -0,14
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,86
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-16,00
|
|Tam
|3.440
|3.526
|-16,28
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-7,87
|
|Çeyrek
|834
|853
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|