***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.06.2021 15:29
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 400.000.000 TL ve dört adet 300.000.000 TL nominal tutarlarında kira sertifikaları ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04/06/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941735
BIST
16:471.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:478,4736
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,1163
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4721
16:4710,3400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1270
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:47517,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,33
|Açılış
|: 517,31
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:43
|GSDDE
|6,71
|3.892.008
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.916.172
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|430.757.753
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.799.824
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.680.599
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.682.310
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.255.553
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.478.091
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|27.789.220
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,90
|1.918.607.041
|% 2,71
|
|GARAN
|8,47
|1.256.061.078
|% 1,32
|
|THYAO
|14,52
|951.888.742
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,14
|598.034.586
|% 4,90
|
|KOZAA
|16,44
|481.174.162
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,14
|598.034.586
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,29
|472.982.066
|% 0,88
|
|GARAN
|8,47
|1.256.061.078
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,63
|60.557.407
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,27
|115.610.656
|% 2,42
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4810
|8,4845
|% -1,23
|
|Euro
|10,3454
|10,3515
|% -1,10
|
|Sterlin
|11,9994
|12,0596
|% -0,73
|
|Frank
|9,4491
|9,5060
|% -1,06
|
|Riyal
|2,2613
|2,2727
|% -0,97
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,15
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|3.413
|3.465
|-42,00
|
|Tam
|3.397
|3.482
|-42,25
|
|Yarım
|1.642
|1.685
|-20,44
|
|Çeyrek
|823
|842
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,56
|
Seans Raporu
16:43
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16:58GSDDE
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 580, 031 adet işlem
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16:57YAYLA
Yüzde 6.92 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 988 adet işlem
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 02 artarak (% 0.84 ) 1, 563
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16:56XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 12, 860.00 milyon TL de
-
16:56EKGYO
Yüzde 4.90 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 349, 299 adet işlem