***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.06.2021 15:07
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 250.000.000 TL ve iki adet 400.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17/06/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943554
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|VAKFN
|10,57
|164.626.313
|% 9,99
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|TKURU
|168,40
|5.962.441
|% 9,99
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|OZBAL
|11,13
|21.612.558
|% 9,98
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|SEKFK
|6,62
|27.544.820
|% 9,97
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|ISGSY
|10,29
|34.816.277
|% 9,94
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|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
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|BOBET
|5,65
|1.025.583.689
|% -9,89
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|IDGYO
|6,30
|1.955.682
|% -4,98
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|MAALT
|203,80
|17.518.374
|% -4,54
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|AYCES
|74,15
|3.874.339
|% -4,45
|
|THYAO
|14,77
|1.593.175.191
|% 1,23
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|BOBET
|5,65
|1.025.583.689
|% -9,89
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|GARAN
|8,33
|833.757.335
|% 1,71
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|HALKB
|5,25
|552.549.316
|% 5,63
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|BERA
|15,03
|538.930.683
|% -1,38
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|EKGYO
|2,16
|513.309.436
|% 1,41
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|BOBET
|5,65
|1.025.583.689
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|367.434.834
|% 1,39
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|HALKB
|5,25
|552.549.316
|% 5,63
|
|THYAO
|14,77
|1.593.175.191
|% 1,23
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|17:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6713
|8,6747
|% -1,09
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|Euro
|10,3229
|10,3309
|% -1,21
|
|Sterlin
|12,0215
|12,0818
|% -1,33
|
|Frank
|9,3822
|9,4387
|% -1,40
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|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% -1,19
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,06
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|Altın Gr.
|495
|495
|-7,39
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|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
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|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
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|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
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|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,13
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|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,04
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