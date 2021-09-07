***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.09.2021 16:31
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ikişer adet 100.000.000 TL, 200.000.000 TL, 300.000.000 TL, 400.000.000 TL ve bir adet 500.000.000 TL nominal tutarlarında kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 01/09/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962252
BIST
15:131.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.431
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|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:138,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4434
15:1310,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 9,9850
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0970
En Düşük
10,0057
15:13488,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,97
|Açılış
|: 488,89
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|Önceki Kapanış
|: 486,74
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490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ORCAY
|14,33
|158.917.736
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.955.959
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.189.652
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.886.078
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|YAPRK
|33,94
|12.999.625
|% -2,75
|
|GARAN
|9,47
|1.179.418.121
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,54
|540.831.495
|% 0,40
|
|THYAO
|12,48
|409.452.946
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,31
|371.379.709
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|314.287.151
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|540.831.495
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.179.418.121
|% 0,64
|
|HALKB
|4,77
|307.327.178
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.566.428
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.586.862
|% -1,64
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4673
|% 0,06
|
|Euro
|10,0297
|10,0386
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6630
|11,7215
|% 0,41
|
|Frank
|9,1772
|9,2325
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2477
|2,2590
|% -0,05
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,56
|
Seans Raporu
15:13
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15:29AKFGY
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Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 8, 076.00 milyon TL de
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15:26HDFGS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 737, 375 adet işlem
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15:24PRKAB
Yüzde 5.43 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 926 adet işlem