***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.10.2021 12:05
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli bir adet, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek her biri 100.000.000 TL nominal değerli iki adet, 300.000.000 TL nominal değerli bir adet ve 500.000.000 TL nominal değerli bir adet kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11/10/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971378
BIST
16:101.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,54
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:109,3216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1010,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0289
|Açılış
|: 10,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:10534,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,80
|Açılış
|: 534,87
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PRKAB
|18,92
|51.209.498
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.918.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.056.010
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.799.141
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.782.180
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,66
|43.386.807
|% -4,58
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|THYAO
|14,38
|806.266.793
|% -1,30
|
|FROTO
|171,10
|745.583.094
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.933.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.271.685
|% 2,56
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3157
|9,3216
|% -0,10
|
|Euro
|10,8476
|10,8796
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,8319
|12,8962
|% 0,41
|
|Frank
|10,0940
|10,1548
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4778
|2,4902
|% -0,15
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,19
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.533
|3.587
|33,00
|
|Tam
|3.518
|3.606
|33,64
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|16,27
|
|Çeyrek
|853
|872
|8,14
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|0,24
|
Seans Raporu
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