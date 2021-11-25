***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.11.2021 14:34
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 7/181 sayılı kararı ile onaylandığı 12.02.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek, her biri 100.000.000 TL nominal değerli iki adet, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek her biri 200.000.000 TL nominal değerli iki adet, her biri 300.000.000 TL nominal değerli iki adet ve 600.000.000 TL nominal değerli bir adet olmak üzere toplam 1.800.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/11/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979592
BIST
16:441.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
16:4412,0002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1126
|Açılış
|: 11,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
16:4413,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1513
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
16:44690,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 6,93
|Açılış
|: 690,46
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TRILC
|11,88
|248.268.760
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.183.558
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.410.120
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.686.963
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.068.316
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,13
|19.640.160
|% -8,06
|
|DITAS
|25,58
|107.998.296
|% -6,78
|
|SASA
|39,16
|2.371.592.373
|% 1,87
|
|PETKM
|7,68
|1.918.517.494
|% -3,27
|
|ASELS
|21,24
|1.666.090.175
|% 1,14
|
|GARAN
|11,78
|1.487.305.937
|% -0,42
|
|KRDMD
|8,66
|1.192.378.361
|% -1,37
|
|PETKM
|7,68
|1.918.517.494
|% -3,27
|
|YKBNK
|3,43
|684.809.975
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,02
|779.405.213
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,90
|968.588.610
|% -1,15
|
|HALKB
|5,19
|714.678.650
|% 5,06
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9789
|12,0002
|% 0,95
|
|Euro
|13,4513
|13,4810
|% 1,14
|
|Sterlin
|15,9145
|15,9943
|% 0,73
|
|Frank
|12,7871
|12,8642
|% 0,85
|
|Riyal
|3,1868
|3,2028
|% 0,87
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,12
|
|Altın Gr.
|690
|690
|6,49
|
|Cumhuriyet
|4.549
|4.618
|8,00
|
|Tam
|4.521
|4.640
|-7,01
|
|Yarım
|2.185
|2.245
|-3,39
|
|Çeyrek
|1.096
|1.122
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|0,08
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,16
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:54KZBGY
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 256 adet işlem
-
16:52PGSUS
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 385, 311 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 1, 806 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 25, 648.00 milyon TL de
-
16:51DITAS
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 084, 746 adet işlem
-
16:50ARSAN
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 638, 231 adet işlem