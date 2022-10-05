***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.10.2022 15:21
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/166 sayılı kararı ile onaylandığı 04/02/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek iki adet 500.000.000 TL ve bir adet 700.000.000 TL nominal değerli kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28/09/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067410
BIST
11:313.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 17,68
|Açılış
|: 3.564
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|Önceki Kapanış
|: 3.554
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3.580
En Düşük
3.549
11:3118,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,7414
En Düşük
18,5581
11:3118,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,2500
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|Önceki Kapanış
|: 18,2900
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18,3521
En Düşük
18,1462
11:311.023,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.023,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ORGE
|16,87
|43.810.551
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|142.320.025
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.294.996.048
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|26.551.226
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,44
|153.874.175
|% 8,41
|
|KIMMR
|8,00
|2.638.696
|% -9,91
|
|INFO
|9,09
|100.823.911
|% -5,80
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|ULUFA
|4,03
|6.172.337
|% -2,89
|
|HTTBT
|17,13
|9.330.903
|% -2,84
|
|THYAO
|84,30
|2.459.721.908
|% -0,47
|
|SASA
|87,45
|2.005.000.763
|% 2,64
|
|HEKTS
|69,20
|1.294.996.048
|% 9,93
|
|ASELS
|32,08
|1.113.187.623
|% 2,04
|
|EREGL
|30,54
|813.514.612
|% 0,73
|
|EKGYO
|4,28
|438.310.254
|% -0,47
|
|ODAS
|7,50
|586.194.483
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,14
|543.234.833
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,85
|686.478.157
|% 1,26
|
|DOHOL
|5,30
|247.574.565
|% -0,75
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5761
|18,5910
|% 0,04
|
|Euro
|18,2290
|18,2325
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7657
|20,8698
|% 0,48
|
|Frank
|18,7250
|18,8378
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,02
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.860
|6.920
|-11,00
|
|Yarım
|3.342
|3.383
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,79
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,07
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|0,23
|
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