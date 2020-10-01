***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
01.10.2020 15:45
***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.07.2020 - 30.09.2020 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877762
BIST
16:031.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
16:037,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
16:039,0934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0372
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
16:03473,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,99
|Açılış
|: 473,01
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,74
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TURSG
|6,17
|1.005.860.746
|% 8,63
|
|ARDYZ
|32,74
|112.243.275
|% 6,64
|
|HDFGS
|4,69
|40.712.080
|% 3,53
|
|SOKM
|12,43
|117.246.857
|% 3,33
|
|ISDMR
|7,40
|42.250.061
|% 2,92
|
|CRFSA
|31,54
|133.831.669
|% -9,99
|
|TLMAN
|33,36
|15.928.846
|% -9,98
|
|OZRDN
|8,16
|527.634
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,82
|3.115.688
|% -9,90
|
|SNKRN
|3,32
|850.259
|% -9,78
|
|TURSG
|6,17
|1.005.860.746
|% 8,63
|
|NATEN
|37,50
|405.556.823
|% -8,09
|
|CRFSA
|31,54
|133.831.669
|% -9,99
|
|SOKM
|12,43
|117.246.857
|% 3,33
|
|ARDYZ
|32,74
|112.243.275
|% 6,64
|
|TURSG
|6,17
|1.005.860.746
|% 8,63
|
|IHLGM
|1,44
|26.962.739
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,05
|111.483.861
|% 1,64
|
|NATEN
|37,50
|405.556.823
|% -8,09
|
|SOKM
|12,43
|117.246.857
|% 3,33
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7273
|7,7314
|% 0,13
|
|Euro
|9,0727
|9,0934
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9677
|10,0177
|% 0,42
|
|Frank
|8,3813
|8,4318
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0523
|2,0626
|% 0,24
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|18,03
|
|Altın Gr.
|473
|473
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.133
|3.180
|10,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|15,15
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|7,33
|
|Çeyrek
|757
|774
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,66
|
Seans Raporu
16:03
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16:14ISGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 223, 112 adet işlem
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16:13DMSAS
Yüzde 4.10 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 804, 465 adet işlem
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16:12XU100
Endeks 1, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 16, 018.00 milyon TL de
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16:08YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 180 adet işlem
-
16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 36 artarak (% 0.89 ) 1, 057