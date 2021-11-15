***ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.11.2021 09:04
***ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ELITE.E işlem koduyla 15/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 16,30 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977636
BIST
10:391.677
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 38,94
|Açılış
|: 1.672
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|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:3910,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
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10,0505
En Düşük
9,9378
10:3911,4660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0135
|Açılış
|: 11,4250
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|Önceki Kapanış
|: 11,3750
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11,5209
En Düşük
11,4087
10:39597,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 599,97
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603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:37
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|130.834.813
|% 9,92
|
|GOZDE
|7,88
|96.941.242
|% 8,09
|
|AKBNK
|6,80
|394.548.916
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,31
|308.742.286
|% 7,12
|
|BASGZ
|14,30
|74.079.905
|% -8,16
|
|ADESE
|1,13
|146.139.705
|% -7,38
|
|VAKFN
|5,93
|22.983.532
|% -7,05
|
|OYLUM
|9,22
|11.029.539
|% -5,24
|
|NUGYO
|11,11
|2.732.676
|% -4,22
|
|PETKM
|7,78
|685.894.682
|% 1,70
|
|AKBNK
|6,80
|394.548.916
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,31
|308.742.286
|% 7,12
|
|THYAO
|17,79
|256.455.484
|% -0,17
|
|ISCTR
|6,76
|246.499.926
|% 6,29
|
|TSKB
|1,64
|213.994.150
|% 3,80
|
|ADESE
|1,13
|146.139.705
|% -7,38
|
|YKBNK
|3,31
|308.742.286
|% 7,12
|
|SKBNK
|1,19
|109.205.314
|% 3,48
|
|PETKM
|7,78
|685.894.682
|% 1,70
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9918
|9,9959
|% -0,04
|
|Euro
|11,4488
|11,4561
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,3922
|13,4593
|% 0,08
|
|Frank
|10,8333
|10,8985
|% 0,14
|
|Riyal
|2,6595
|2,6729
|% 0,05
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-4,83
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|