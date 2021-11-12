***ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ELITE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ELITE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarElite Naturel Organik Gıda payları, 15/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 54.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiELITE NATUREL ORGANIK GIDA XUTUM 15/11/2021ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XTUMY 15/11/2021ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XBANA 15/11/2021ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XHARZ 15/11/2021ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XUSIN 15/11/2021ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XGIDA 15/11/2021ELITE NATUREL ORGANIK GIDA XSANK 15/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977459BIST