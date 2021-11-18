***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 12:18
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ELITE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978452
BIST
13:561.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
13:5610,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1724
|Açılış
|: 10,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,4466
13:5612,2705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2269
|Açılış
|: 11,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
11,7446
13:56631,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -6,54
|Açılış
|: 631,18
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TETMT
|190,50
|7.482.272
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|162.419.242
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.447.905
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|26.058.774
|% 9,96
|
|DOCO
|1.014,90
|30.748.290
|% 8,14
|
|ISBIR
|45,30
|672.700
|% -8,45
|
|BASGZ
|15,90
|422.290.646
|% -7,72
|
|ELITE
|17,20
|45.904.839
|% -6,93
|
|GMTAS
|2,45
|7.382.540
|% -6,13
|
|TDGYO
|6,51
|6.829.159
|% -5,92
|
|YKBNK
|3,48
|1.129.453.044
|% 3,26
|
|GARAN
|11,94
|1.073.777.903
|% 0,34
|
|PETKM
|7,73
|1.029.586.078
|% 0,26
|
|TSPOR
|7,92
|556.248.186
|% 2,72
|
|THYAO
|17,98
|515.607.994
|% -0,06
|
|YKBNK
|3,48
|1.129.453.044
|% 3,26
|
|ADESE
|1,07
|144.540.900
|% 0,00
|
|PETKM
|7,73
|1.029.586.078
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,16
|246.149.522
|% -0,92
|
|GARAN
|11,94
|1.073.777.903
|% 0,34
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7175
|10,7442
|% 1,05
|
|Euro
|12,1684
|12,2052
|% 1,34
|
|Sterlin
|14,2066
|14,2779
|% -0,60
|
|Frank
|11,3495
|11,4178
|% -0,48
|
|Riyal
|2,8067
|2,8208
|% -0,61
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,91
|
|Altın Gr.
|630
|630
|-7,39
|
|Cumhuriyet
|4.176
|4.239
|-34,00
|
|Tam
|4.154
|4.260
|-36,20
|
|Yarım
|2.008
|2.061
|-17,51
|
|Çeyrek
|1.007
|1.030
|-8,76
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,46
|8,46
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-0,15
|