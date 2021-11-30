***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:21
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980213
BIST
13:081.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:0812,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1519
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0213
En Düşük
12,6998
13:0814,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2788
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,7995
En Düşük
14,2915
13:08750,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 15,59
|Açılış
|: 750,59
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:08
|SONME
|31,02
|2.753.267
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|11.860.926
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|78.829.388
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|12.430.849
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|13.533.420
|% -9,56
|
|FENER
|31,70
|107.031.971
|% -7,96
|
|KOZAL
|129,50
|1.456.209.754
|% 7,38
|
|ASELS
|22,34
|1.444.711.333
|% -1,76
|
|GARAN
|11,52
|1.120.302.141
|% 1,05
|
|SASA
|42,90
|984.716.760
|% -0,14
|
|THYAO
|17,02
|743.023.814
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,21
|474.100.609
|% 1,26
|
|AKBNK
|6,58
|638.428.607
|% -0,30
|
|GARAN
|11,52
|1.120.302.141
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|143.214.470
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|208.470.527
|% 0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9635
|12,9682
|% 1,19
|
|Euro
|14,7255
|14,7477
|% 1,93
|
|Sterlin
|17,3083
|17,3951
|% 1,84
|
|Frank
|14,0921
|14,1770
|% 1,98
|
|Riyal
|3,4522
|3,4695
|% 1,38
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|13,08
|
|Altın Gr.
|750
|751
|15,59
|
|Cumhuriyet
|4.953
|5.028
|123,00
|
|Tam
|4.927
|5.052
|119,53
|
|Yarım
|2.381
|2.444
|57,83
|
|Çeyrek
|1.194
|1.222
|28,91
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|0,15
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|-1,75
|