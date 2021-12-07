***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2021 14:28
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981511
BIST
16:231.974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 46,66
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.975
En Düşük
1.943
16:2313,7100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0876
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:2315,4278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1520
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:23782,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -7,12
|Açılış
|: 782,15
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:23
|INTEM
|66,00
|40.207.802
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.344.925
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,72
|68.583.999
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|57.056.128
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|514.942.699
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.026.431.097
|% 9,97
|
|GARAN
|11,88
|2.262.025.269
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,57
|2.052.256.177
|% 2,90
|
|ASELS
|23,04
|1.794.817.751
|% 2,22
|
|THYAO
|19,31
|1.650.865.395
|% 3,32
|
|SISE
|14,67
|4.026.431.097
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,56
|912.531.869
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,42
|588.937.103
|% 1,68
|
|KLGYO
|2,21
|514.942.699
|% -9,80
|
|ODAS
|1,67
|379.214.802
|% 1,21
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6991
|13,7100
|% -0,63
|
|Euro
|15,3724
|15,4278
|% -0,98
|
|Sterlin
|18,0543
|18,1448
|% -0,99
|
|Frank
|14,7128
|14,8014
|% -0,92
|
|Riyal
|3,6327
|3,6509
|% -0,92
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,10
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.156
|5.286
|-43,14
|
|Yarım
|2.492
|2.557
|-20,87
|
|Çeyrek
|1.250
|1.279
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
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Seans Raporu
16:23
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