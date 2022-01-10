***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 12:18
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991413
BIST
14:472.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 30,03
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:4713,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0768
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8857
En Düşük
13,6904
14:4715,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0194
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:47800,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,49
|Açılış
|: 800,79
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:47
|GEDZA
|20,04
|28.988.189
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.134.510
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.925.889
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.686.141
|% 9,94
|
|ELITE
|18,19
|201.213.828
|% -8,32
|
|LIDFA
|4,40
|53.271.234
|% -7,56
|
|IHAAS
|10,00
|3.034.392
|% -4,76
|
|SANEL
|6,49
|6.466.554
|% -4,56
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,72
|2.942.904.923
|% 7,14
|
|GARAN
|11,83
|1.755.808.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,77
|1.507.631.891
|% 1,47
|
|SISE
|15,13
|1.215.776.350
|% 1,82
|
|EREGL
|30,88
|1.169.000.180
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,75
|1.053.860.955
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,41
|587.831.606
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.755.808.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,77
|1.507.631.891
|% 1,47
|
|THYAO
|26,72
|2.942.904.923
|% 7,14
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8629
|13,8832
|% 0,56
|
|Euro
|15,7041
|15,7447
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7278
|18,8217
|% 0,08
|
|Frank
|14,9444
|15,0344
|% -0,21
|
|Riyal
|3,6714
|3,6898
|% 0,12
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,72
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,02
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|