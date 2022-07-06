***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 11:44
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ELITE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042052
BIST
12:582.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,70
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
12:5817,2355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2620
|Açılış
|: 17,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2355
En Düşük
16,9505
12:5817,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1460
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
12:58977,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,42
|Açılış
|: 977,26
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler12:58
|POLHO
|4,52
|64.452.479
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.209.995
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|118.845.036
|% 9,92
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|ULUSE
|189,90
|7.286.548
|% -8,26
|
|AKGRT
|2,52
|22.365.177
|% -8,03
|
|KZBGY
|85,00
|1.349.124
|% -5,03
|
|TUPRS
|243,60
|698.010.121
|% -4,55
|
|BMSCH
|9,94
|21.176.371
|% -4,51
|
|THYAO
|47,28
|2.610.535.564
|% 0,60
|
|HEKTS
|31,36
|747.959.091
|% 2,69
|
|SISE
|20,78
|711.103.576
|% -1,05
|
|TUPRS
|243,60
|698.010.121
|% -4,55
|
|EREGL
|26,00
|639.546.045
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,74
|566.276.121
|% -1,79
|
|TSKB
|2,02
|157.612.216
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,17
|254.356.771
|% 0,00
|
|THYAO
|47,28
|2.610.535.564
|% 0,60
|
|ODAS
|2,77
|149.201.890
|% -0,36
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2196
|17,2355
|% 1,54
|
|Euro
|17,6008
|17,6135
|% 0,84
|
|Sterlin
|20,5047
|20,6075
|% 1,37
|
|Frank
|17,6731
|17,7796
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5734
|4,5963
|% 1,49
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,56
|
|Altın Gr.
|978
|978
|15,57
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.661
|74,00
|
|Tam
|6.556
|6.641
|39,00
|
|Yarım
|3.209
|3.247
|19,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,60
|