***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:28
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055804
BIST
16:442.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 14,19
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:4417,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:4418,2761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:441.026,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.026,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:42
|CMBTN
|264,30
|55.303.180
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.540.671
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.648.580
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.421.314
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.953.323
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,52
|24.530.629
|% -7,60
|
|DERIM
|6,47
|35.734.709
|% -6,23
|
|THYAO
|64,70
|6.519.492.480
|% 1,73
|
|TUPRS
|299,00
|4.274.315.231
|% 4,00
|
|YKBNK
|5,50
|2.552.964.881
|% 0,36
|
|AKBNK
|10,44
|2.252.378.120
|% 2,15
|
|GARAN
|18,79
|1.929.737.936
|% 2,68
|
|YKBNK
|5,50
|2.552.964.881
|% 0,36
|
|EKGYO
|3,53
|1.347.832.791
|% 0,28
|
|TSKB
|3,83
|1.251.475.418
|% 9,12
|
|KARSN
|7,52
|1.717.896.578
|% 5,03
|
|ISCTR
|6,06
|1.371.202.406
|% 0,83
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9615
|17,9663
|% 0,05
|
|Euro
|18,2599
|18,2761
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6035
|21,7118
|% 0,07
|
|Frank
|18,8294
|18,9429
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7694
|4,7933
|% 0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|0,00
|
|Tam
|6.893
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-0,10
|