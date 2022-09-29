***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:24
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066116
BIST
17:593.143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -55,64
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:5918,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:5918,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1606
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
17:59984,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,13
|Açılış
|: 984,39
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BFREN
|1.390,40
|25.429.709
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|148.560.756
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.498.877
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|449.830.776
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|226.775.622
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.633.613
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.555.226
|% -9,83
|
|SILVR
|26,44
|21.244.377
|% -8,51
|
|THYAO
|68,45
|4.298.242.118
|% -0,73
|
|ASELS
|29,72
|3.900.110.015
|% 3,41
|
|YKBNK
|7,05
|2.254.347.007
|% -0,14
|
|HEKTS
|55,55
|2.203.463.177
|% -6,64
|
|GARAN
|18,94
|2.029.257.401
|% -1,61
|
|SKBNK
|1,90
|1.022.475.604
|% 2,15
|
|TSKB
|2,50
|1.091.405.766
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,80
|1.525.741.014
|% -1,81
|
|YKBNK
|7,05
|2.254.347.007
|% -0,14
|
|ZOREN
|3,25
|945.064.365
|% -5,80
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5105
|18,5353
|% 0,09
|
|Euro
|18,1716
|18,1915
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,3700
|20,4721
|% 1,41
|
|Frank
|18,8147
|18,9280
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9146
|4,9392
|% 0,35
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-5,47
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.603
|6.688
|-93,00
|
|Yarım
|3.213
|3.269
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.635
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|87,76
|87,76
|-0,29
|