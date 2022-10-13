***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 17:49
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071710
BIST
18:003.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 36,20
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0018,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0018,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1536
En Düşük
17,9087
18:00985,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -13,52
|Açılış
|: 984,83
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAPLM
|75,90
|32.320.893
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|41.301.073
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|208.603.156
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|97.916.673
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|27,84
|10.685.235
|% -9,96
|
|HKTM
|66,45
|112.245.095
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.431.802
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,48
|31.950.050
|% -9,69
|
|THYAO
|87,65
|7.918.794.164
|% 3,00
|
|SASA
|87,25
|3.589.667.035
|% 6,53
|
|AKBNK
|13,05
|2.543.382.662
|% 0,93
|
|PETKM
|14,68
|2.479.187.949
|% 0,20
|
|ASELS
|31,10
|2.022.214.559
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,16
|1.376.595.594
|% 0,48
|
|YKBNK
|8,36
|1.961.327.754
|% 1,95
|
|ISCTR
|8,24
|1.753.973.457
|% -0,12
|
|ODAS
|8,14
|1.644.100.292
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,05
|2.543.382.662
|% 0,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5789
|% 0,08
|
|Euro
|18,0846
|18,1243
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,7850
|20,8892
|% 1,15
|
|Frank
|18,4352
|18,5463
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-24,86
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-15,10
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.655
|6.715
|-78,00
|
|Yarım
|3.243
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.641
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|0,06
|
Seans Raporu
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