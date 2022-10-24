***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:07
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073509
BIST
11:203.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 24,40
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.946
11:2018,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:2018,2745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0560
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:20986,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,34
|Açılış
|: 986,13
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
985,78
BIST En Aktif Hisseler11:19
|BFREN
|2.134,00
|45.842.158
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|24.952.652
|% 9,98
|
|PENTA
|70,85
|56.776.803
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|200.012.895
|% -10,00
|
|YEOTK
|51,85
|145.959.744
|% -9,98
|
|BTCIM
|42,76
|20.937.084
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|297.276.368
|% -9,97
|
|THYAO
|97,90
|2.334.512.701
|% -0,05
|
|EREGL
|30,98
|2.046.222.819
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,81
|1.442.403.687
|% 3,98
|
|SASA
|95,25
|1.080.843.504
|% 2,25
|
|EKGYO
|4,66
|1.047.676.746
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,66
|1.047.676.746
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,81
|1.442.403.687
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,98
|158.563.258
|% 1,02
|
|TSKB
|2,87
|222.704.074
|% -1,03
|
|ODAS
|7,65
|578.087.932
|% -3,53
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6129
|% 0,17
|
|Euro
|18,2719
|18,2844
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,0201
|21,1255
|% 0,38
|
|Frank
|18,5139
|18,6255
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,13
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,56
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.683
|6.795
|86,00
|
|Yarım
|3.256
|3.319
|39,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.660
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-1,28
|