***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 12:13
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079387
BIST
12:274.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 48,71
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:2718,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0720
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:2719,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1770
|Açılış
|: 18,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:271.050,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.050,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:27
|AKENR
|4,40
|85.572.467
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|40.835.530
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|39.990.720
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|16.327.574
|% 9,98
|
|PRDGS
|8,71
|371.570.799
|% 9,97
|
|SNGYO
|4,23
|16.407.332
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,47
|30.685.020
|% -4,70
|
|TRILC
|12,25
|113.902.407
|% -4,07
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|KMPUR
|122,60
|80.026.351
|% -3,54
|
|THYAO
|113,70
|3.993.795.363
|% 0,26
|
|EREGL
|37,48
|3.323.427.782
|% -0,16
|
|ASELS
|40,00
|3.030.680.056
|% 5,15
|
|PETKM
|14,53
|1.697.245.657
|% 0,35
|
|ODAS
|10,70
|1.568.173.195
|% 7,21
|
|EKGYO
|5,43
|1.107.204.502
|% 0,93
|
|ODAS
|10,70
|1.568.173.195
|% 7,21
|
|YKBNK
|9,92
|1.438.460.595
|% 1,54
|
|TSKB
|3,17
|424.004.277
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,24
|285.948.788
|% 0,45
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5571
|18,5619
|% 0,39
|
|Euro
|19,0188
|19,0288
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,7055
|21,8144
|% 0,52
|
|Frank
|19,2155
|19,3312
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9191
|4,9438
|% 0,32
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,54
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|8,05
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.980
|7.051
|33,00
|
|Yarım
|3.390
|3.447
|16,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,75
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|13,00
|0,10
|
|B. Petrol
|95,86
|95,86
|2,19
|