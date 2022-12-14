***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:04
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087071
BIST
15:205.193
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -62,98
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.167
15:2018,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
15:2019,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0463
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
15:201.083,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.083,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KRDMA
|19,03
|467.728.666
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|831.582.472
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|265.210.612
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|90.380.530
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|27.441.718
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|ARASE
|220,40
|62.004.201
|% -5,89
|
|PNLSN
|36,06
|51.812.940
|% -5,85
|
|KRDMD
|18,81
|12.482.104.471
|% -0,05
|
|THYAO
|141,90
|6.069.740.192
|% -1,46
|
|ASELS
|58,20
|6.051.548.220
|% -1,94
|
|AKBNK
|17,86
|4.710.366.996
|% 2,29
|
|VAKBN
|11,09
|4.504.665.482
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,81
|12.482.104.471
|% -0,05
|
|EKGYO
|8,24
|4.196.543.664
|% 4,17
|
|SKBNK
|2,80
|1.408.750.577
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,09
|4.504.665.482
|% 5,12
|
|YKBNK
|11,70
|4.031.009.113
|% 1,30
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6501
|% 0,04
|
|Euro
|19,8550
|19,8617
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,0259
|23,1414
|% 0,22
|
|Frank
|20,0115
|20,1320
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9447
|4,9695
|% 0,02
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,62
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|7.236
|7.346
|-19,00
|
|Tam
|7.277
|7.324
|-20,00
|
|Yarım
|3.524
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|0,87
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 66 kaybederek (% -1.19 ) 4, 543
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, RALYH, KRDMA, KUYAS, DOKTA, BTCIM, ORMA, BRYAT, OZSUB, GEDIK
-
15:33
KRDMB, PRKME, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
CMENT, KSTUR, YESIL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 187 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem