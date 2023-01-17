***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2023 10:04
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ELITE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102747
BIST
10:215.274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 66,16
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.278
En Düşük
5.194
10:2118,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
10:2120,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3718
En Düşük
20,2241
10:211.153,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.153,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ONCSM
|45,24
|989.444
|% 9,97
|
|SDTTR
|82,85
|66.602.280
|% 9,95
|
|TLMAN
|61,90
|21.540.215
|% 9,95
|
|SOKE
|10,96
|2.234.470
|% 9,93
|
|DAGI
|6,65
|4.121.635
|% 9,92
|
|KSTUR
|268,10
|54.424
|% -7,30
|
|ADEL
|118,10
|1.517.269
|% -3,98
|
|ATSYH
|115,30
|757.752
|% -2,95
|
|MSGYO
|7,23
|3.641.681
|% -2,69
|
|TDGYO
|13,39
|1.360.074
|% -2,33
|
|THYAO
|145,10
|1.096.260.234
|% 0,48
|
|EREGL
|41,20
|837.340.160
|% 0,44
|
|EKGYO
|8,39
|756.363.522
|% 2,57
|
|KRDMD
|19,30
|728.653.706
|% 1,95
|
|ENKAI
|33,44
|615.080.319
|% 3,92
|
|EKGYO
|8,39
|756.363.522
|% 2,57
|
|VAKBN
|10,69
|419.208.566
|% 2,00
|
|KRDMD
|19,30
|728.653.706
|% 1,95
|
|YKBNK
|9,77
|285.418.310
|% 0,41
|
|AKBNK
|17,35
|383.521.837
|% 0,46
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7866
|18,7966
|% 0,06
|
|Euro
|20,3270
|20,3371
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,8525
|22,9671
|% 0,05
|
|Frank
|20,2399
|20,3618
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9895
|5,0145
|% 0,04
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.809
|7.875
|-25,00
|
|Yarım
|3.805
|3.853
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.927
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,12
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34SEKFK
Yüzde 7.95 oranında artışla 11.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 408, 248 adet işlem
-
10:33KIMMR
Yüzde 5.50 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 604 adet işlem
-
10:32XU100
Endeks 5, 264 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 12, 811.00 milyon TL de
-
10:31AKCNS
Yüzde 7.59 oranında artışla 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 193 adet işlem
-
10:30HALKB
Yüzde 4.29 oranında artışla 12.39 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 760, 608 adet işlem