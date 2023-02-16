***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:54
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114236
BIST
13:074.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,31
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
13:0718,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
13:0720,1978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0396
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
13:071.113,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.113,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler13:07
|OYAKC
|30,14
|206.430.479
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|16.671.911
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|29.924.701
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.310.713
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.713.357
|% 9,99
|
|RAYSG
|14,15
|3.208.085
|% -9,99
|
|HATEK
|8,42
|25.149.904
|% -9,95
|
|AGESA
|26,44
|57.201.135
|% -9,88
|
|AKGRT
|2,67
|153.227.194
|% -9,80
|
|SKTAS
|3,45
|20.561.062
|% -9,69
|
|THYAO
|139,50
|5.649.267.692
|% -0,29
|
|EREGL
|42,36
|4.088.594.064
|% 2,52
|
|TUPRS
|616,90
|3.200.657.227
|% 7,31
|
|KRDMD
|19,15
|2.744.914.365
|% 9,49
|
|SISE
|44,00
|2.394.118.524
|% 3,04
|
|KRDMD
|19,15
|2.744.914.365
|% 9,49
|
|YKBNK
|9,15
|1.138.379.962
|% 2,35
|
|AKBNK
|16,19
|1.978.135.194
|% 0,12
|
|EKGYO
|7,34
|805.798.373
|% 1,94
|
|EREGL
|42,36
|4.088.594.064
|% 2,52
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8437
|18,8478
|% 0,00
|
|Euro
|20,1864
|20,1978
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6541
|22,7678
|% 0,21
|
|Frank
|20,3504
|20,4730
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0111
|5,0362
|% 0,04
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|7.532
|7.646
|15,00
|
|Tam
|7.565
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.696
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,10
|