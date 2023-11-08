***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2023 10:05
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215547
BIST
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14:137.866
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,57
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:1328,5236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0320
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1330,4764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0216
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:131.800,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.800,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:13
|TABGD
|179,30
|1.507.490.626
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.472.397
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|FZLGY
|15,66
|91.956.869
|% 9,97
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.673.656
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|2.408.612
|% -9,92
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|THYAO
|229,40
|5.203.806.936
|% 1,50
|
|TUPRS
|150,10
|2.338.358.626
|% 0,74
|
|TCELL
|55,55
|2.123.965.720
|% 4,61
|
|BIMAS
|309,50
|1.663.519.493
|% 4,47
|
|TABGD
|179,30
|1.507.490.626
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|802.507.400
|% 0,15
|
|ZOREN
|5,43
|615.004.563
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|180.662.423
|% 3,02
|
|YKBNK
|17,01
|1.283.088.502
|% -2,07
|
|KOZAL
|22,64
|1.366.298.431
|% 1,25
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5054
|28,5236
|% 0,11
|
|Euro
|30,4652
|30,4764
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,8656
|35,0404
|% -0,17
|
|Frank
|31,5165
|31,7064
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5803
|7,6183
|% 0,10
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|882,23
|884,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,96
|1.032,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,06
|81,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,77
|1.964,02
|% 0,66
|