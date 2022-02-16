***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.02.2022 18:13
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL den 54.000.000 TL ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi nin Şirketin Sermayesi ve Payların Türü başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup, tadil taslağı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna 17.02.2022 tarihinde başvuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002126
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6058
En Düşük
13,5850
18:0515,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0173
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5158
En Düşük
15,4616
18:05818,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,90
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5952
|13,6015
|% 0,03
|
|Euro
|15,4804
|15,4888
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,4274
|18,5198
|% 0,41
|
|Frank
|14,6939
|14,7824
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-2,69
|
|Altın Gr.
|818
|818
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de