***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL den 54.000.000 TL ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi nin Şirketin Sermayesi ve Payların Türü başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup, tadil taslağı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna 17.02.2022 tarihinde başvuru yapılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002126BIST