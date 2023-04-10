***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
10.04.2023 22:25
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Esas Sözleşme ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 17/03/2023 17/03/2023 10792
6 10/04/2023 10/04/2023 10808
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136011
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0515
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.233,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.233,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2608
|19,2710
|% 0,18
|
|Euro
|20,9182
|20,9273
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,7818
|23,9011
|% -0,13
|
|Frank
|21,0965
|21,2236
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1183
|5,1439
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|-16,52
|
|Altın Gr.
|1.234
|1.234
|-8,21
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.499
|8.581
|18,00
|
|Yarım
|4.151
|4.199
|9,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|-0,83
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem