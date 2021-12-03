***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
03.12.2021 21:40
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
160.369.850 150.265.467 55.485.371 59.373.539
Satışların Maliyeti
-64.251.316 -76.440.999 -21.812.118 -30.710.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.118.534 73.824.468 33.673.253 28.662.946
BRÜT KAR (ZARAR)
96.118.534 73.824.468 33.673.253 28.662.946
Genel Yönetim Giderleri
-5.582.024 -6.700.188 -1.897.648 -2.419.274
Pazarlama Giderleri
-39.176.559 -22.808.061 -15.715.135 -9.806.703
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.703.007 -546.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
71.726 6.394.600 45.029 5.120.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.420.864 -6.846.900 -701.511 -4.998.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.307.806 43.863.919 14.857.081 16.559.337
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.676.099 -219.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.631.707 43.863.919 14.638.015 16.559.337
Finansman Gelirleri
16.893.960 14.107.809 3.505.453 3.336.902
Finansman Giderleri
-31.078.082 -52.181.518 -7.761.090 -27.941.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.447.585 5.790.210 10.382.378 -8.045.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.229.032 -961.565 -2.646.606 70.636
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.316.497 -1.142.061 -2.633.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
87.465 180.496 -13.192 70.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para -46.471.149
Dönem Karı (Zararı)
20.218.554 4.828.644
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.117.076 1.787.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.113.133 -1.961.844
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 331.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.113.541 -53.087.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.003.047 -47.530.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.198.639 3.527.765
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.654.520 -12.909.519
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.756 8.044.579
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
313.103 -4.219.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.777.911 -46.471.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
525.449 -2.740.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
555.548 -2.740.924
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-30.099 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.837.054 85.325.884
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-800.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.058.812 86.626.634
Kredilerden Nakit Girişleri
49.058.812 86.626.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.839.904 0
Ödenen Faiz
-1.649.972 -52.181.518
Alınan Faiz
5.865.530 14.107.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.229.032 -961.565
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.488 -1.465.476
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.089.516 36.113.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.089.516 36.113.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.557.007 19.973.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.467.491 56.087.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
40.467.491 47.557.007
Finansal Yatırımlar
30.099
Ticari Alacaklar
114.165.987 78.162.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
101.340.063 64.955.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.825.924 13.207.911
Diğer Alacaklar
27.102.460 29.574.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.694.573 19.943.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.407.887 9.630.612
Stoklar
67.534.622 76.189.142
Peşin Ödenmiş Giderler
3.988.061 3.466.481
Diğer Dönen Varlıklar
5.260.566 4.690.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.260.566 4.690.844
ARA TOPLAM
258.549.286 239.640.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.549.286 239.640.465
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
59.124.563 57.419.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
151.686 2.412.246
Peşin Ödenmiş Giderler
872.179 690.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı
206.598 315.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.355.026 60.837.329
TOPLAM VARLIKLAR
318.904.312 300.477.794
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.815.220 13.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.556.133 71.396.037
Ticari Borçlar
37.053.328 37.330.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.053.328 37.330.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.131.339 1.205.176
Diğer Borçlar
21.120
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.120
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.154.885 960.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.316.497 7.544.790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
286.977 477.981
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
286.977 477.981
ARA TOPLAM
103.335.499 118.928.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.335.499 118.928.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.891.972 45.635.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.308.460 1.742.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.308.460 1.742.085
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
301.762 295.008
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
142.550 779.622
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
142.550 779.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.644.744 48.451.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.980.243 167.380.153
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.924.069 133.097.641
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.341 24.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.692.275 35.084.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.692.275 35.084.400
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.973.251 34.973.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
719.024 111.149
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.772.200 2.403.422
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.216.700 16.206.710
Net Dönem Karı veya Zararı
20.218.553 29.378.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.924.069 133.097.641
TOPLAM KAYNAKLAR
318.904.312 300.477.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 24.341 -200.000 2.712.944 19.087.536 1.144.802 21.652.514 54.422.137 0 54.422.137
Transferler
41.166 21.611.348 -21.652.514 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.371.456 29.378.768 61.750.224 0 61.750.224
Dönem Karı (Zararı)
0 29.378.768 29.378.768 0 29.378.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.371.456 0 32.371.456 0 32.371.456
Sermaye Arttırımı
40.000.000 0 -40.000.000 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
200.000 -16.725.280 33.450.560 16.925.280 0 16.925.280
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641
Transferler
1.368.778 28.009.990 -29.378.768 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
607.875 20.218.553 20.826.428 0 20.826.428
Dönem Karı (Zararı)
0 20.218.553 20.218.553 0 20.218.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
607.875 0 607.875 0 607.875
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 35.692.275 3.772.200 44.216.700 20.218.553 153.924.069 0 153.924.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.692.275 3.287.911 34.627.661 3.623.685
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.436.799 3.623.685 31.436.799 3.623.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
848.804 -432.077 -2.887 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.406.672 96.303 3.193.749 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.406.672 96.303 3.193.749 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.692.275 3.287.911 34.627.661 3.623.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.910.828 8.116.556 42.363.433 -4.350.912
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
55.910.828 8.116.556 42.363.433 -4.350.912
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981033
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