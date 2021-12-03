***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat160.369.850 150.265.467 55.485.371 59.373.539Satışların Maliyeti-64.251.316 -76.440.999 -21.812.118 -30.710.593TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.118.534 73.824.468 33.673.253 28.662.946BRÜT KAR (ZARAR)96.118.534 73.824.468 33.673.253 28.662.946Genel Yönetim Giderleri-5.582.024 -6.700.188 -1.897.648 -2.419.274Pazarlama Giderleri-39.176.559 -22.808.061 -15.715.135 -9.806.703Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.703.007 -546.907Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler71.726 6.394.600 45.029 5.120.910Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.420.864 -6.846.900 -701.511 -4.998.542ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.307.806 43.863.919 14.857.081 16.559.337Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.676.099 -219.066FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.631.707 43.863.919 14.638.015 16.559.337Finansman Gelirleri16.893.960 14.107.809 3.505.453 3.336.902Finansman Giderleri-31.078.082 -52.181.518 -7.761.090 -27.941.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.447.585 5.790.210 10.382.378 -8.045.233Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.229.032 -961.565 -2.646.606 70.636Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.316.497 -1.142.061 -2.633.414Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri87.465 180.496 -13.192 70.636SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597DÖNEM KARI (ZARARI)20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para -46.471.149Dönem Karı (Zararı)20.218.554 4.828.644Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.117.076 1.787.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.113.133 -1.961.844Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 331.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.113.541 -53.087.053Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.003.047 -47.530.361Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.198.639 3.527.765Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.654.520 -12.909.519Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-276.756 8.044.579Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler313.103 -4.219.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.777.911 -46.471.149YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI525.449 -2.740.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları555.548 -2.740.924Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-30.099 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.837.054 85.325.884Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 40.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-800.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.058.812 86.626.634Kredilerden Nakit Girişleri49.058.812 86.626.634Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.839.904 0Ödenen Faiz-1.649.972 -52.181.518Alınan Faiz5.865.530 14.107.809Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.229.032 -961.565Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-42.488 -1.465.476YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.089.516 36.113.811NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.089.516 36.113.811DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.557.007 19.973.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.467.491 56.087.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri40.467.491 47.557.007Finansal Yatırımlar30.099Ticari Alacaklar114.165.987 78.162.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar101.340.063 64.955.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.825.924 13.207.911Diğer Alacaklar27.102.460 29.574.051İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.694.573 19.943.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.407.887 9.630.612Stoklar67.534.622 76.189.142Peşin Ödenmiş Giderler3.988.061 3.466.481Diğer Dönen Varlıklar5.260.566 4.690.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.260.566 4.690.844ARA TOPLAM258.549.286 239.640.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR258.549.286 239.640.465DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar59.124.563 57.419.551Maddi Olmayan Duran Varlıklar151.686 2.412.246Peşin Ödenmiş Giderler872.179 690.528Ertelenmiş Vergi Varlığı206.598 315.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.355.026 60.837.329TOPLAM VARLIKLAR318.904.312 300.477.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34.815.220 13.321Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.556.133 71.396.037Ticari Borçlar37.053.328 37.330.084İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.053.328 37.330.084Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.131.339 1.205.176Diğer Borçlar21.120İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.120Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.154.885 960.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.316.497 7.544.790Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler286.977 477.981İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler286.977 477.981ARA TOPLAM103.335.499 118.928.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.335.499 118.928.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar59.891.972 45.635.060Uzun Vadeli Karşılıklar1.308.460 1.742.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.308.460 1.742.085Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü301.762 295.008Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler142.550 779.622İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler142.550 779.622TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.644.744 48.451.775TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.980.243 167.380.153ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar153.924.069 133.097.641Ödenmiş Sermaye50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.341 24.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.692.275 35.084.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.692.275 35.084.400Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.973.251 34.973.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)719.024 111.149Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.772.200 2.403.422Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları44.216.700 16.206.710Net Dönem Karı veya Zararı20.218.553 29.378.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR153.924.069 133.097.641TOPLAM KAYNAKLAR318.904.312 300.477.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 24.341 -200.000 2.712.944 19.087.536 1.144.802 21.652.514 54.422.137 0 54.422.137Transferler41.166 21.611.348 -21.652.514 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.371.456 29.378.768 61.750.224 0 61.750.224Dönem Karı (Zararı)0 29.378.768 29.378.768 0 29.378.768Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.371.456 0 32.371.456 0 32.371.456Sermaye Arttırımı40.000.000 0 -40.000.000 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)200.000 -16.725.280 33.450.560 16.925.280 0 16.925.280Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 24.341 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 24.341 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641Transferler1.368.778 28.009.990 -29.378.768 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)607.875 20.218.553 20.826.428 0 20.826.428Dönem Karı (Zararı)0 20.218.553 20.218.553 0 20.218.553Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)607.875 0 607.875 0 607.875Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 24.341 0 35.692.275 3.772.200 44.216.700 20.218.553 153.924.069 0 153.924.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.692.275 3.287.911 34.627.661 3.623.685Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.436.799 3.623.685 31.436.799 3.623.685Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)848.804 -432.077 -2.887 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.406.672 96.303 3.193.749 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.406.672 96.303 3.193.749 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.692.275 3.287.911 34.627.661 3.623.685TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.910.828 8.116.556 42.363.433 -4.350.912Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları55.910.828 8.116.556 42.363.433 -4.350.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981033BIST