***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.02.2022Genel Kurul Tarihi 17.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması.y yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.9 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması.10 - Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması.12 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2022 Perşembe günü, saat 14:00'de Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA adresinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının toplantıda hazır bulunmaması veya toplantı gündeminde bulunan maddelerin onaylanması için karar nisabının yeterli olmaması durumunda ikinci toplantı 24 Mart 2022 Perşembe günü aynı adreste saat 14:00'de yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003914BIST