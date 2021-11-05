***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.11.2021 22:22
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975406
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05565,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 7,35
|Açılış
|: 565,97
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,20
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6845
|9,6862
|% 0,03
|
|Euro
|11,2076
|11,2258
|% 0,00
|
|Sterlin
|13,0330
|13,0983
|% -0,15
|
|Frank
|10,5826
|10,6464
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5758
|2,5887
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|24,06
|
|Altın Gr.
|565
|565
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,09
|
|B. Petrol
|82,70
|82,70
|2,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
-
17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
-
17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem