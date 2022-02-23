***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2022 20:31
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 23.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 Peşin 0,7500000 75 10 0,6750000 67,5
B Grubu, ELITE, TREELIT00019 Peşin 0,7500000 75 10 0,6750000 67,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 05.04.2022 07.04.2022 06.04.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
05.04.2022 29.04.2022
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 0 0
B Grubu, ELITE, TREELIT00019 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2021 yılı dönem karının, yönetim kurulumuzun 28.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı toplantısında alınan karar ile kabul edilen ve genel kurulumuzun onayına sunulacak, Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak
a) 2021 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %25'i olan 9.978.542 TL'nin ortaklarımıza birinci temettü olarak,
b) 2021 yılı karından 22.600.000 TL'nin ortaklarımıza ikinci temettü olarak,
c) Ortaklarımıza 2022 yılında dağıtılacak temettü toplam tutarının 40.500.000 TL'ye tamamlanmasını teminen, geçmiş yıllar karından da 7.921.458 TL'nin,
dağıtılmasının ve toplam 40.500.000 TL tutarındaki brüt kâr payının tamamının nakden dağıtılmasının genel kurula önerilmesine, bu çerçevede ekte verilen kâr dağıtım tablosunun kabulüne ve 2021 Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Söz konusu karar gereğince 1,00 TL nominal değerli 1 paya 0,75 TL brüt (0,675 TL net) nakit kar payı genel kurul onayı sonrasında dağıtılacaktır.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 54.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.368.778
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 48.468.230 48.341.287
4. Vergiler ( - ) 10.849.218 10.835.686
5. Net Dönem Kârı 37.619.012 37.505.601
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.875.280 1.875.280
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 35.743.732 35.630.321
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 35.743.732
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.170.436
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.914.168
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.978.542
* Nakit 9.978.542
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 22.600.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.987.854
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 177.336 63.925
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 7.921.458 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.500.000 0 4,2 0,675 67,5
B Grubu 39.000.000 0 109,11 0,675 67,5
TOPLAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003915
BIST