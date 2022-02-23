***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 Peşin 0,7500000 75 10 0,6750000 67,5B Grubu, ELITE, TREELIT00019 Peşin 0,7500000 75 10 0,6750000 67,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.04.2022 07.04.2022 06.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)05.04.2022 29.04.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 0 0B Grubu, ELITE, TREELIT00019 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2021 yılı dönem karının, yönetim kurulumuzun 28.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı toplantısında alınan karar ile kabul edilen ve genel kurulumuzun onayına sunulacak, Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olaraka) 2021 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %25'i olan 9.978.542 TL'nin ortaklarımıza birinci temettü olarak,b) 2021 yılı karından 22.600.000 TL'nin ortaklarımıza ikinci temettü olarak,c) Ortaklarımıza 2022 yılında dağıtılacak temettü toplam tutarının 40.500.000 TL'ye tamamlanmasını teminen, geçmiş yıllar karından da 7.921.458 TL'nin,dağıtılmasının ve toplam 40.500.000 TL tutarındaki brüt kâr payının tamamının nakden dağıtılmasının genel kurula önerilmesine, bu çerçevede ekte verilen kâr dağıtım tablosunun kabulüne ve 2021 Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Söz konusu karar gereğince 1,00 TL nominal değerli 1 paya 0,75 TL brüt (0,675 TL net) nakit kar payı genel kurul onayı sonrasında dağıtılacaktır.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 54.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.368.778Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 48.468.230 48.341.2874. Vergiler ( - ) 10.849.218 10.835.6865. Net Dönem Kârı 37.619.012 37.505.6016. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.875.280 1.875.2808. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 35.743.732 35.630.321Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 35.743.7329. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.170.43610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.914.16811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.978.542* Nakit 9.978.542* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 22.600.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.987.85417. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 177.336 63.92520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 7.921.458 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.500.000 0 4,2 0,675 67,5B Grubu 39.000.000 0 109,11 0,675 67,5TOPLAMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003915BIST