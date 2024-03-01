***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 29.02.2024 tarihli toplantısındaa) 2024 yılında gerçekleştirilecek 2023 yılı olağan genel kurul toplantı gündemine eklenebilmesi ve daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilebilecek sermaye artırımları da göz önüne alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 5. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan hükme uygun olarak Şirketimizin bağımsız denetimden geçen en son finansal tablolar olan 30.06.2023 tarihli finansla tabloya göre 542.583.907,-TL olan özkaynak büyüklüğü dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanın 2.500.000.000 (İki Milyar Beş Yüz Milyon) TL olması konusunda onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,b) Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil taslağının kabulünekatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim kurulumuz tarafından kabul edilen esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Elite KSS Tadil Taslagi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253248BIST