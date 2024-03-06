Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.03.2024 18:23
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bild


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kurula Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 29.02.2024 tarihli toplantısında
a) 2024 yılında gerçekleştirilecek 2023 yılı olağan genel kurul toplantı gündemine eklenebilmesi ve daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilebilecek sermaye artırımları da göz önüne alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 5. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan hükme uygun olarak Şirketimizin bağımsız denetimden geçen en son finansal tablolar olan 30.06.2023 tarihli finansla tabloya göre 542.583.907,-TL olan özkaynak büyüklüğü dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanın 2.500.000.000 (İki Milyar Beş Yüz Milyon) TL olması konusunda onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
b) Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil taslağının kabulüne
katılanların oy birliği ile karar verilmişti,
06.03.2024 tarihinde ilgili başvuru Kurul'a yapılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Elite KSS Tadil Taslagi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255839


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.745
Değişim :  -1,31% |  -115,94
Açılış :  8.856  
Önceki Kapanış :  8.861  
En Düşük
8.736 En Yüksek
8.909
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 242,00 6.502.540 % 10,00  
KAPLM 170,70 66.118.831 % 9,99  
ALCAR 1.829,00 675.738.710 % 9,98  
DOBUR 140,00 48.121.836 % 9,98  
KSTUR 5.317,50 7.604.025 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,7816 31,7958 % 0,10  
Euro 34,7765 34,7933 % 0,31  
Sterlin 40,2904 40,4925 % -0,14  
Frank 35,8505 36,0665 % -0,06  
Riyal 8,4396 8,4820 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,15 24,20 % 0,66  
Platin 912,65 914,92 % 0,66  
Paladyum 1.046,28 1.050,31 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 2.147,75 2.148,68 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru