***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 18:15
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2022 tarihli (bugün) toplantısında Şirketimizin organik meyve ve sebze tedarikinde kendi kendine yeter duruma gelme hedefi doğrultusunda, halka arz izahnamemizde belirtildiği üzere plantasyon (bahçe tesisi) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek teşvik - hibe gibi destekler ile uygun proje kredi imkânlarından yararlanılabilmesi amacıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası) sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve sermayesinin tamamının Şirketimiz tarafından taahhüt edilerek ödenmesine karar verilmiştir. İlgili şirketin kuruluş tescil işlemlerine başlanılmış olup, en kısa sürede tamamlanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988710
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5820
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 0,5137
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5913
En Düşük
12,9640
18:0515,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 0,5568
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3586
En Düşük
14,6944
18:05791,89
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 32,89
|Açılış
|: 791,89
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,35
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5796
|13,5820
|% 3,93
|
|Euro
|15,3248
|15,3586
|% 3,76
|
|Sterlin
|18,3203
|18,4121
|% 4,12
|
|Frank
|14,7608
|14,8497
|% 3,96
|
|Riyal
|3,6037
|3,6217
|% 3,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|11,84
|
|Altın Gr.
|790
|790
|31,29
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,38
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında