***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.01.2022 tarihli (bugün) toplantısında Şirketimizin organik meyve ve sebze tedarikinde kendi kendine yeter duruma gelme hedefi doğrultusunda, halka arz izahnamemizde belirtildiği üzere plantasyon (bahçe tesisi) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek teşvik - hibe gibi destekler ile uygun proje kredi imkânlarından yararlanılabilmesi amacıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası) sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve sermayesinin tamamının Şirketimiz tarafından taahhüt edilerek ödenmesine karar verilmiştir. İlgili şirketin kuruluş tescil işlemlerine başlanılmış olup, en kısa sürede tamamlanacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988710BIST