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***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2022 14:56
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hisselerinde dün ve bugün yaşanan fiyat hareketi sebebiyle, Şirket yönetimimize güvenerek yatırım yapan ortaklarımızdan gelen yoğun talep üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmekte olup, hisse fiyatımızda son 2 gündür yaşanan düşüşe sebep olabilecek kamuya açıklanmamış herhangi bir olumsuz gelişme bulunmamaktadır.
Şirketimiz halka arzdan elde ettiği fonlar ile sermaye yapısı güçlendirilmiş olup, yeni yatırımlarını gerçekleştirmek ve hammadde ihtiyacında maliyetleri düşürerek karlılığına katkı sağlamak amacıyla çalışmaya başlamıştır.
Halka arz izahnamemizde kamuya açıklandığı üzere Şirketimiz halk arz gelirlerinin %33-40'lık bölümü ile plantasyon (bahçe tesisi) faaliyetleri yapılması ve organik ham madde (üretimde kullanılan meyve ve sebzeler) tedarikinde kendi kendine yeter duruma gelmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı 1.000.000 TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve sermayesinin tamamının Şirketimiz tarafından taahhüt edilerek ödenmesine karar verildiği 4 Ocak 2022 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya açıklanmıştı. Halka arz izahnamesinde belirtilen plantasyon yatırımı yeni kurulan bağlı ortaklığımız tarafından yapılacaktır. Yeni şirketin kuruluş işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989302


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Cumhuriyet 5.286 5.366 26,00  
Tam 5.259 5.396 24,91  
Yarım 2.542 2.610 12,05  
Çeyrek 1.275 1.305 6,03  
Gümüş.Ons 22,11 22,14 -0,61  
Gümüş Gr. 9,82 9,82 -0,18  
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