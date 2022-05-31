***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 31.05.2022 tarihli toplantısındaMustafa Kemal Mahallesi 2118.Cadde N4 Maidan İş ve Yaşam Merkezi C Blok 11.Kat D:132 Çankaya / ANKARA adresinde bir şube açılmasına,2. Şube unvanının Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkez Şubesi olmasına,3. Şubeye sermaye ayrılmamasına, merkezden karşılanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033659BIST